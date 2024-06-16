"Я разберусь с этим": Трамп пообещал лишить Зеленского последнего цента
Трамп пообещал покончить с вливанием денег в Украину в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует положить конец бесконечным пакетам финансовой помощи Украине, которая требует от Вашингтона всё больше и больше денег. Об этом кандидат на пост американского лидера заявил сторонникам в Детройте.
По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом оказалась на крючке у величайшего торговца — Владимира Зеленского. После каждого визита в США он покидает страну с 60 миллиардами долларов, возмутился Трамп.
"А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны ещё 60 миллиардов долларов. И так без конца. Я разберусь с этим", — пообещал экс-президент.
По мнению 45-го главы Белого дома, украинский конфликт имеет все шансы перерасти в третью мировую войну. Соединённые Штаты обречены на поражение в этом противостоянии, уверен Трамп. Вину за реализацию такого сценария политик возложил на Джо Байдена, которого он считает президентом с самым низким IQ за всю историю США.
Flickr / Trump White House Archived