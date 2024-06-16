"Я разберусь с этим": Трамп пообещал лишить Зеленского последнего цента

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует положить конец бесконечным пакетам финансовой помощи Украине, которая требует от Вашингтона всё больше и больше денег. Об этом кандидат на пост американского лидера заявил сторонникам в Детройте.

По словам политика, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом оказалась на крючке у величайшего торговца — Владимира Зеленского. После каждого визита в США он покидает страну с 60 миллиардами долларов, возмутился Трамп.