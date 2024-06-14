Трамп дал слово Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине
Кандидат на должность президента США, миллиардер и политик Дональд Трамп рассказал, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Подробностями этой беседы Трамп поделился с ведущими подкаста Impaulsive на YouTube.
Всё случилось во время турнира по ММА UFC 302, который прошёл в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Со слов Трампа, первым к нему подошёл Хабиб и заявил, что их общая миссия — остановить войну.
"Хабиб такой умный. Я думаю, он дружит с Путиным. И я думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. И, если я выиграю, остановлю очень быстро, если это не произойдёт раньше", — рассказал Трамп.
А ранее президент Владимир Путин назвал полной чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу Москвы. По словам российского лидера, скандал вокруг миллиардера стал элементом внутриполитической борьбы в США между демократами и республиканцами.
ТАСС / АР, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov