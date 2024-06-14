Трамп дал слово Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине

Кандидат на должность президента США, миллиардер и политик Дональд Трамп рассказал, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Подробностями этой беседы Трамп поделился с ведущими подкаста Impaulsive на YouTube.

Всё случилось во время турнира по ММА UFC 302, который прошёл в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Со слов Трампа, первым к нему подошёл Хабиб и заявил, что их общая миссия — остановить войну.

"Хабиб такой умный. Я думаю, он дружит с Путиным. И я думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. И, если я выиграю, остановлю очень быстро, если это не произойдёт раньше", — рассказал Трамп.