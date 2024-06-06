Трамп заявил, что конфликт на Украине приведёт к третьей мировой и всё — из-за Байдена
Fox News: Трамп упрекнул Байдена в неспособности оградить мир от третьей мировой
Заявления официального Киева об ударах по России вполне могут привести к мировой войне. Такими опасениями поделился американский миллиардер и политик Дональд Трамп в интервью Fox News. Ответственность за происходящее он тем не менее возложил на нынешнее американское руководство. Трамп уверен, что, в отличие от своего соперника Джо Байдена, уже давно урегулировал бы украинский конфликт.
"Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, и всё это в итоге приведёт к третьей мировой", — сказал политик.
Как известно, Дональд Трамп выступает за мирное решение украинского конфликта и является противником отправки Киеву военной помощи. Миллиардер неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он урегулирует ситуацию в Незалежной. Также Трамп уверен, что при его правлении конфликта на Украине не произошло бы.
AP / TASS