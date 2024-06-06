ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 08:53

Трамп заявил, что конфликт на Украине приведёт к третьей мировой и всё — из-за Байдена

Fox News: Трамп упрекнул Байдена в неспособности оградить мир от третьей мировой

Заявления официального Киева об ударах по России вполне могут привести к мировой войне. Такими опасениями поделился американский миллиардер и политик Дональд Трамп в интервью Fox News. Ответственность за происходящее он тем не менее возложил на нынешнее американское руководство. Трамп уверен, что, в отличие от своего соперника Джо Байдена, уже давно урегулировал бы украинский конфликт.

"Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, и всё это в итоге приведёт к третьей мировой", — сказал политик.

Трамп разработал детальный план по завершению конфликта на Украине
Трамп разработал детальный план по завершению конфликта на Украине

Как известно, Дональд Трамп выступает за мирное решение украинского конфликта и является противником отправки Киеву военной помощи. Миллиардер неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он урегулирует ситуацию в Незалежной. Также Трамп уверен, что при его правлении конфликта на Украине не произошло бы.

Обложка ©

AP / TASS

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров