Заявления официального Киева об ударах по России вполне могут привести к мировой войне. Такими опасениями поделился американский миллиардер и политик Дональд Трамп в интервью Fox News. Ответственность за происходящее он тем не менее возложил на нынешнее американское руководство. Трамп уверен, что, в отличие от своего соперника Джо Байдена, уже давно урегулировал бы украинский конфликт.

"Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, и всё это в итоге приведёт к третьей мировой", — сказал политик.