Трамп выбрал вице-президента на случай победы на выборах
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп уже выбрал вице-президента на случай победы на ноябрьских выборах. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Согласно данным издания, Трамп заявил об этом во время посещения ресторана перед митингом в Филадельфии. Он заявил, что выбранный кандидат будет присутствовать на его теледебатах с Джо Байденом, однако пока "никто не знает" о выборе республиканца.
Журналисты отметили, что основными кандидатами на должность вице-президента у Трампа являются губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Перед планируемыми дебатами, как сообщает NBC News, экс-хозяин овального кабинета проводит встречи со своими ключевыми соратниками, включая потенциальных кандидатов на пост вице-президента.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Джо Байден проведут теледебаты на канале CNN 27 июня. Они пройдут в два раунда без зрителей и других кандидатов. Трамп считает, что соперник прибегнет к наркотикам, чтобы быть активнее. Также сообщалось о том, что под запрет попали заранее подготовленные записки, а также общение с помощниками во время перерывов. По требованию республиканца на съёмочной площадке также запрещены стулья.
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