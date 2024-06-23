Трамп выбрал вице-президента на случай победы на выборах

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп уже выбрал вице-президента на случай победы на ноябрьских выборах. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Согласно данным издания, Трамп заявил об этом во время посещения ресторана перед митингом в Филадельфии. Он заявил, что выбранный кандидат будет присутствовать на его теледебатах с Джо Байденом, однако пока "никто не знает" о выборе республиканца.