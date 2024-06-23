Трамп оставил в ресторане 500 долларов на чай и порадовал официанта посланием на чеке
Трамп оставил 500 долларов чаевых и написал на чеке: "Долой налог на чаевые"
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп придумал новое ухищрение для своей предвыборной кампании. Он отведал стряпни из места под названием Tony and Nick's Steaks, а затем оставил там 500 долларов чаевых, написав на обратной стороне чека: "Долой налог на чаевые". Об этом сообщает телеканал Fox Business.
"Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился в ресторане Tony and Nick's Steaks. Сообщается, что Трамп произвёл большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и словами на квитанции "Долой налоги на чаевые", — говорится в тексте публикации.
На прошлой неделе прошёл митинг Трампа в Лас-Вегасе, где кандидат в президенты пообещал отменить налоги с чаевых первым делом после возвращения в Белый дом. Дело в том, что "город грехов" знаменит своей ночной жизнью и тысячами разных заведений, в которых работает огромное количество избирателей из электорально значимого штата Невада.
Однако телеканал утверждает, что визит Трампа в тот самый ресторанчик не был запланирован. После него он поехал в Филадельфию, чтобы выступить в Темпльском университете в рамках своей предвыборной кампании.
С каждым днём предвыборная гонка за президентское кресло в США будет становиться всё жарче. Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Джо Байден проведут теледебаты на канале CNN 27 июня. Они пройдут в два раунда без зрителей и других кандидатов. Байдену предстоит проделать огромную работу, чтобы на таком мероприятии не проиграть с треском более харизматичному и "телевизионному" сопернику. Трамп считает, что Байден прибегнет к наркотическим средствам, чтобы быть более активным на дебатах. Также под запретом оказались заранее подготовленные записки и общение с помощниками во время перерывов. Только два блокнота, две бутылки воды и двое политиков. Даже стулья по требованию Трампа были запрещены.