Трамп оставил в ресторане 500 долларов на чай и порадовал официанта посланием на чеке

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп придумал новое ухищрение для своей предвыборной кампании. Он отведал стряпни из места под названием Tony and Nick's Steaks, а затем оставил там 500 долларов чаевых, написав на обратной стороне чека: "Долой налог на чаевые". Об этом сообщает телеканал Fox Business.

"Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился в ресторане Tony and Nick's Steaks. Сообщается, что Трамп произвёл большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и словами на квитанции "Долой налоги на чаевые", — говорится в тексте публикации.

На прошлой неделе прошёл митинг Трампа в Лас-Вегасе, где кандидат в президенты пообещал отменить налоги с чаевых первым делом после возвращения в Белый дом. Дело в том, что "город грехов" знаменит своей ночной жизнью и тысячами разных заведений, в которых работает огромное количество избирателей из электорально значимого штата Невада.