Ликование и паника: Чем закончились первые президентские теледебаты Трампа и Байдена

Две трети зрителей, наблюдавших за теледебатами между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом, отдали своё предпочтение экс-главе Белого дома. Такую статистику приводит телекомпания CNN.

67% зрителей присудили победу Трампу, и лишь 33% считают, что Байден оказался убедительнее оппонента. Газета New York Post напомнила, что в 2020 году перед выборами президента, по данным опросов CNN, Джо Байден дважды одерживал верх. После первых дебатов перевес был 60% к 28%, а после вторых — 53% к 39%.

А предвыборный штаб Трампа уже празднует "историческую победу" своего кандидата. Там заявили, что Байден на дебатах "лгал, выдумывал различные истории и не смог сформулировать ни одного плана для снижения цен и гарантировать безопасность американцев".

"Сегодня вечером президент Трамп продемонстрировал лучшее выступление на дебатах и одержал крупнейшую в истории победу <...>, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца", — сказано в заявлении, опубликованном на странице штаба в соцсети Truth Social.