Ликование и паника: Чем закончились первые президентские теледебаты Трампа и Байдена
CNN: 67% зрителей считают, что Трамп выглядел убедительнее Байдена на дебатах
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Две трети зрителей, наблюдавших за теледебатами между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом, отдали своё предпочтение экс-главе Белого дома. Такую статистику приводит телекомпания CNN.
67% зрителей присудили победу Трампу, и лишь 33% считают, что Байден оказался убедительнее оппонента. Газета New York Post напомнила, что в 2020 году перед выборами президента, по данным опросов CNN, Джо Байден дважды одерживал верх. После первых дебатов перевес был 60% к 28%, а после вторых — 53% к 39%.
А предвыборный штаб Трампа уже празднует "историческую победу" своего кандидата. Там заявили, что Байден на дебатах "лгал, выдумывал различные истории и не смог сформулировать ни одного плана для снижения цен и гарантировать безопасность американцев".
"Сегодня вечером президент Трамп продемонстрировал лучшее выступление на дебатах и одержал крупнейшую в истории победу <...>, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца", — сказано в заявлении, опубликованном на странице штаба в соцсети Truth Social.
CNN со своей стороны заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как "коллективное самоубийство" демократов. Журнал Newsweek также присудил победу на дебатах Трампу. Вице-президент США Камала Харрис, которая, как и Байден, состоит в Демократической партии, признала, что он слабо начал своё выступление.
Напомним, в Атланте 27 июня действующий и бывший президенты США провели первые в истории страны теледебаты. Участники сразу обозначили свой решительный настрой против друг друга, отказавшись от рукопожатия перед началом. Соперники обменивались разными колкостями. В частности, Джо Байден назвал Трампа неудачником и лузером в весьма агрессивной манере. Большинство зрителей сошлось во мнении, что экс-глава Белого дома уделал на дебатах своего оппонента, что не могло не пошатнуть позиции Демократической партии внутри страны.