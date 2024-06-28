Агрессивная паника: В США демократы забили тревогу после выступления Байдена

Демократической партией в США овладела паника по итогам выступления главы страны Джо Байдена во время дебатов с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, передаёт CNN, ссылаясь на источники.

Один из респондентов заявил, что у Демпартии возникли "проблемы", кто-то высказался и более радикально, произнеся, что страна находится "в заднице".