Агрессивная паника: В США демократы забили тревогу после выступления Байдена
CNN: У демократов началась паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом
Демократической партией в США овладела паника по итогам выступления главы страны Джо Байдена во время дебатов с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, передаёт CNN, ссылаясь на источники.
"У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена", — уточняет телеканал.
Один из респондентов заявил, что у Демпартии возникли "проблемы", кто-то высказался и более радикально, произнеся, что страна находится "в заднице".
Первые теледебаты Трампа и Байдена начались с отказа политиков пожимать друг другу руки. В ходе выступлений кандидаты на президентский пост обменялись взаимными оскорблениями. В рамках встречи Байден и Трамп обсуждали миграционный кризис, украинский конфликт, операцию Израиля в Газе, налоговые реформы и другие вопросы.
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