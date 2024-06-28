"Чувствую себя превосходно": Трамп послал Байдена проходить тест на умственные способности

"Я прошёл два теста на когнитивные способности, в то время как он — ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь лёгкий, и ответил на пять простых вопросов. Я ежегодно прохожу физиологическое обследование... И, знаете ли, я в очень хорошей форме. Я чувствую себя точно так же, как и несколько лет назад", — обратил внимание 78-летний Трамп, отвечая на вопрос об опасениях американцев из-за возраста 81-летнего Байдена и как это может повлиять на него, если его переизберут осенью этого года.