"Чувствую себя превосходно": Трамп послал Байдена проходить тест на умственные способности
Трамп заявил, что Байдену нужно пройти тест на умственные способности
Бывший президент США Дональд Трамп физически превосходно себя чувствует. В этом он признался во время дебатов с нынешним главой страны Джо Байденом, предложив последнему пройти тест на умственные способности.
"Я прошёл два теста на когнитивные способности, в то время как он — ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь лёгкий, и ответил на пять простых вопросов. Я ежегодно прохожу физиологическое обследование... И, знаете ли, я в очень хорошей форме. Я чувствую себя точно так же, как и несколько лет назад", — обратил внимание 78-летний Трамп, отвечая на вопрос об опасениях американцев из-за возраста 81-летнего Байдена и как это может повлиять на него, если его переизберут осенью этого года.
Байден ответил Трампу, что проходит много проверок, в том числе и медицинских, ежегодно. Президент заверил, что у него "очень хорошее" здоровье, и напомнил, что принимает участие в соревнованиях по гольфу. После этого политики поспорили насчёт этой игры.
Также в ходе дебатов Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю Америки. По его мнению, действующий лидер не справляется с обязанностями хозяина Белого дома.
Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar