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28 июня, 03:06

"Он не приспособлен": Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Америки

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Джо Байден является худшим президентом за всю историю Америки и не справляется с обязанностями хозяина Белого дома, заявил бывший глава страны Дональд Трамп во время предвыборных теледебатов.

"Он не приспособлен для того, чтобы быть президентом. Вы знаете это, и я знаю, что это смешно. У нас дебаты. Мы пытаемся оправдать его президентство, он, без сомнения, худший президент в истории нашей страны. Мы не должны вести дебаты об этом. Здесь нечего обсуждать", — подчеркнул Трамп.

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Байден также оскорбил оппонента, назвав его "неудачником и лузером". Бывший глава Белого дома потребовал извиниться, однако действующий президент не стал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Симоненко
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