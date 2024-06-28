"Он не приспособлен": Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Америки

"Он не приспособлен для того, чтобы быть президентом. Вы знаете это, и я знаю, что это смешно. У нас дебаты. Мы пытаемся оправдать его президентство, он, без сомнения, худший президент в истории нашей страны. Мы не должны вести дебаты об этом. Здесь нечего обсуждать", — подчеркнул Трамп.