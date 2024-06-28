"Страна третьего мира": Трамп обвинил Байдена в потере уважения к США

Соединённые Штаты предоставляют другим государствам всё, чего они пожелают, но получают в ответ отношение как к глупой стране, пожаловался бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой страны Джо Байденом, которые транслирует CNN. Трамп подчеркнул, что США перестали уважать в мире при нынешнем президенте, имея в виду Байдена.

"В то, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — они не могут поверить в то, что случилось с Соединёнными Штатами Америки", — пояснил Трамп.