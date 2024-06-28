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28 июня, 02:32

"Страна третьего мира": Трамп обвинил Байдена в потере уважения к США

Трамп считает, что при Байдене США перестали уважать в мире

Соединённые Штаты предоставляют другим государствам всё, чего они пожелают, но получают в ответ отношение как к глупой стране, пожаловался бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой страны Джо Байденом, которые транслирует CNN. Трамп подчеркнул, что США перестали уважать в мире при нынешнем президенте, имея в виду Байдена.

"В то, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — они не могут поверить в то, что случилось с Соединёнными Штатами Америки", — пояснил Трамп.

Бывший глава Белого дома заявил, что США "уподобились стране третьего мира", потеряв уважение не только внутри, но и за пределами. Другие государства больше не уважают Соединённые Штаты, добавил он.

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Напомним, в США проходят первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Политики появились в студии, не став жать друг другу руки. Нынешний лидер уже успел оскорбить оппонента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Анатолий Симоненко
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