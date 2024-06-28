Трамп назвал неприемлемыми условия Путина по Украине на теледебатах с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп считает предложенные Владимиром Путиным условия мира на Украине неприемлемыми. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала CNN, на теледебатах с Джо Байденом.

"Нет, они неприемлемы", — ответил 45-й американский лидер на соответствующий вопрос ведущей.

Далее Трамп заявил, что украинский конфликт вообще не должен был начаться, если бы США руководил человек, которого уважает Путин. Вину за произошедшее он возложил на нынешнего главу Белого дома, который продолжает спонсировать киевский режим миллиардами долларов.