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28 июня, 04:04

Трамп призвал дать Израилю возможность ликвидировать ХАМАС в секторе Газа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым посодействовать продолжению операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Джо Байден же, напротив, счёл затяжные боевые действия прихотью ХАМАС и призвал к скорейшему миру. Мнениями на этот счёт политики обменялись в рамках теледебатов.

По мнению действующего главы Белого дома, дальнейшие бои в анклаве не пойдут на пользу Израилю, а потому США будут добиваться окончательного принятия американского плана по перемирию. Трамп в ответ заявил, что его визави сам "стал похож на палестинца".

"Он [Байден] говорит, что только ХАМАС хочет продолжать войну. На самом деле этого хочет Израиль, и ему надо дать продолжить и завершить свою работу", настоял Трамп.

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Напомним, что политики начали первые теледебаты с отказа пожимать друг другу руки. Затем кандидаты на президентский пост обменялись взаимными оскорблениями. В рамках встречи Байден и Трамп обсуждали миграционный кризис, украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, налоговые реформы и другие вопросы.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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