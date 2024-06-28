Трамп призвал дать Израилю возможность ликвидировать ХАМАС в секторе Газа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым посодействовать продолжению операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Джо Байден же, напротив, счёл затяжные боевые действия прихотью ХАМАС и призвал к скорейшему миру. Мнениями на этот счёт политики обменялись в рамках теледебатов.

По мнению действующего главы Белого дома, дальнейшие бои в анклаве не пойдут на пользу Израилю, а потому США будут добиваться окончательного принятия американского плана по перемирию. Трамп в ответ заявил, что его визави сам "стал похож на палестинца".