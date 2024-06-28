Трамп считает, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой государства Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.
"Он [Байден] поставил нас в такое плохое положение в отношениях с Украиной и Россией, потому что Украина не побеждает в этой войне", — сказал Трамп.
При этом экс-глава Белого дома утверждает, что "Россия может занять [всю] Украину". Сам же он обещает быстро урегулировать конфликт при победе на ноябрьских выборах, сделав это ещё до прихода в Овальный кабинет.
При этом условия мирного урегулирования, которые выдвинул президент России Владимир Путин, Трамп назвал неприемлемыми. Политик уверен, что украинский конфликт вообще не должен был начаться, если бы США руководил человек, которого уважает российский лидер.
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