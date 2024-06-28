Трамп считает, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с нынешним главой государства Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

"Он [Байден] поставил нас в такое плохое положение в отношениях с Украиной и Россией, потому что Украина не побеждает в этой войне", — сказал Трамп.

При этом экс-глава Белого дома утверждает, что "Россия может занять [всю] Украину". Сам же он обещает быстро урегулировать конфликт при победе на ноябрьских выборах, сделав это ещё до прихода в Овальный кабинет.