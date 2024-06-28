"Один с деменцией, другой — с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США

В России сейчас на управляющие должности назначают молодых парней, прошедших СВО, а в США за власть борются два пенсионера: один с деменцией, другой — с лёгким безумием. В России люди делают карьеру в жёстких конкурентных условиях, через отбор и постоянное внимание со стороны граждан, в Штатах — что показал скандал с Диснеем — нужно иметь правильный цвет кожи, или гендер