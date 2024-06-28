"Один с деменцией, другой — с лёгким безумием": Дебаты Байдена и Трампа сочли показателем вырождения элиты в США
Политолог Еловский: Дебаты Байдена и Трампа демонстрируют вырождение элиты в США
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Gerald Herbert
Предвыборные дебаты между экс-главой США Дональдом Трампом и нынешним лидером страны Джо Байденом являют собой пример вырождения элиты в Америке, поскольку там не налажены механизмы их обновления. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.
Дебаты между Трампом и Байденом для российского обывателя могут быть интересны только с точки зрения того, как выглядит вырождение элиты в условиях, когда нет системы её обновления, считает эксперт.
В России сейчас на управляющие должности назначают молодых парней, прошедших СВО, а в США за власть борются два пенсионера: один с деменцией, другой — с лёгким безумием. В России люди делают карьеру в жёстких конкурентных условиях, через отбор и постоянное внимание со стороны граждан, в Штатах — что показал скандал с Диснеем — нужно иметь правильный цвет кожи, или гендер
В целом, для России сейчас действительно лучше победа Байдена, полагает Еловский. В той кондиции, в которой он находится, поскольку он намного быстрее конкурента угробит свою страну. Но и Трамп, по словам нашего собеседника, вполне годится: он тоже ничего не сможет делать — его решения будет саботировать американская бюрократия.
Напомним, первые теледебаты кандидатов на пост президента США стартовали вечером 27 июня. Желающий прослыть в мировой истории миротворцем Дональд Трамп вновь заявил, что прекратит конфликт на Украине ещё до своего возвращения в Белый дом. Республиканец также обвинил Джо Байдена в том, что этот конфликт вообще начался. По его словам, Россия никогда бы не повернулась против Украины, если бы президентом Штатов был человек, которого уважает Владимир Путин. По итогам дебатов Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей, большинство которых (67%) считают, что победителем из противостояния вышел экс-президент.