"Явная победа… для мемов": Маск потроллил Трампа и Байдена после дебатов
Маск заявил, что интернет-мемы победили в предвыборных дебатах Трампа и Байдена
Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COME, Paul Froggatt
Американский предприниматель Илон Маск высмеял первые теледебаты между действующим главой США Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом в рамках начавшейся предвыборной борьбы за кресло президента. По мнению бизнесмена, они стали для американцев поводом поупражняться в юморе.
"Сегодня была явная победа… для мемов", — отметил миллиардер на своей странице в соцсети Х.
Большинство мемов в Сети касались умственных способностей Байдена и его старческой немощности. "Энергичный" кандидат в президенты с трудом передвигался по сцене, сбивался с мысли, и его периодически поддерживали под руку помощница или супруга Джилл. Также Байдена пользователи сравнили с компьютером без процессора.
Напомним, первые теледебаты кандидатов на пост президента США начались вечером 27 июня. Дональд Трамп заявил, что покончит с войной на Украине ещё до своего вступления в должность главы государства. Вину за сам факт существования кризиса он возложил на действующего лидера США Джо Байдена. Последний же в ходе дебатов сказал, что третья мировая война начнётся, если ВС РФ возьмут под контроль Киев.