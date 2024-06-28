"Явная победа… для мемов": Маск потроллил Трампа и Байдена после дебатов Маск заявил, что интернет-мемы победили в предвыборных дебатах Трампа и Байдена 28 июня, 09:28 Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COME, Paul Froggatt

Американский предприниматель Илон Маск высмеял первые теледебаты между действующим главой США Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом в рамках начавшейся предвыборной борьбы за кресло президента. По мнению бизнесмена, они стали для американцев поводом поупражняться в юморе.

"Сегодня была явная победа… для мемов", — отметил миллиардер на своей странице в соцсети Х.

Большинство мемов в Сети касались умственных способностей Байдена и его старческой немощности. "Энергичный" кандидат в президенты с трудом передвигался по сцене, сбивался с мысли, и его периодически поддерживали под руку помощница или супруга Джилл. Также Байдена пользователи сравнили с компьютером без процессора.

Авторы Татьяна Миссуми