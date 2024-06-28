Трамп разыграл на дебатах главный козырь — обещал закончить конфликт на Украине
Трамп заявил, что ему по силам урегулировать конфликт на Украине до января 2025
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло в Белом доме. Об этом он сообщил на теледебатах с нынешним американским лидером Джо Байденом в Атланте, трансляцию которых проводил телеканал CNN.
"Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован ещё до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года. — Прим. Life.ru). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос. И я решу его ещё до того, как заступлю в Белый дом", — подчеркнул американский политик.
Напомним, что трансляция первых теледебатов кандидатов на пост президента США началась вечером 27 июня. Дональд Трамп и Джо Байден затронули многие темы внешней и внутренней политики, но камнем преткновения стал, конечно, украинский кризис, на который оба политика имеют свои взгляды. Республиканец заявил, что Киев явно терпит поражение в конфликте, вина за которое полностью лежит на политике Байдена. При этом он назвал неприемлемыми условия России по Украине и отметил, что ситуация не приобрела бы таких внушительных масштабов, если бы президентом Штатов был человек, которого уважает Владимир Путин. По данным экспресс-опроса, для 67% зрителей Трамп показался убедительнее оппонента. В свою очередь, Байдена поддержали 33% американцев.