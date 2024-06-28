Трамп разыграл на дебатах главный козырь — обещал закончить конфликт на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло в Белом доме. Об этом он сообщил на теледебатах с нынешним американским лидером Джо Байденом в Атланте, трансляцию которых проводил телеканал CNN.

"Я добьюсь того, что этот конфликт между Путиным и Зеленским будет урегулирован ещё до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года. — Прим. Life.ru). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос. И я решу его ещё до того, как заступлю в Белый дом", — подчеркнул американский политик.