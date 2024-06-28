Байден назвал событие, которое ознаменует начало третьей мировой войны
Байден: Если Россия захватит Киев, начнётся третья мировая война
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YASAMIN JAFARI TEHRANI
Третья мировая война начнётся тогда, когда Российская армия войдёт в Киев. Такое мнение высказал президент США Джо Байден на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, трансляцию которых проводил телеканал CNN.
"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны, просто дайте Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", — считает американский президент.
Байден также обратил внимание на то, что позиция Трампа может стать катализатором начала конфликта огромных масштабов. По его словам, любая крупная война в Европе всегда выходила за пределы континента. Американский лидер в очередной раз поведал страшилку о том, что Россия после победы в украинском конфликте переключится на Польшу "и другие места".
Напомним, что первые теледебаты кандидатов на пост президента США начались вечером 27 июня. Отдельного внимания удостоилась будоражащая умы тема украинского конфликта. Дональд Трамп, желая выступить миротворцем, заявил, что покончит с войной на Украине ещё до своего вступления в должность главы государства. Вину за сам факт существования кризиса он возлагает на своего визави. При своём стремлении как можно скорее положить конец войне республиканец считает российский план урегулирования неприемлемым. По его словам, конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы Белым домом управлял человек, которого уважает Путин.