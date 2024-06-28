Байден назвал событие, которое ознаменует начало третьей мировой войны

Третья мировая война начнётся тогда, когда Российская армия войдёт в Киев. Такое мнение высказал президент США Джо Байден на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, трансляцию которых проводил телеканал CNN.

"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны, просто дайте Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", — считает американский президент.