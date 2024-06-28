Бодрость против потерянности: Американист отметила странность в поведении Байдена на дебатах

Во время предвыборных дебатов между экс-лидером США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом последний выглядел особенно потерянным и блёклым на фоне активного и бодрого оппонента. Какие впечатления оставили прошедшие теледебаты и что же не так с поведением Джо Байдена, в эфире радио Sputnik рассказала американист Юлия Богуславская.

"Меня удивило в этих дебатах отсутствие эмпатии у обоих кандидатов. Они же хотят привлечь голоса избирателей. Задают простой вопрос: дорого детей содержать в Соединённых Штатах Америки, что делать? И оба начинают говорить про то, кто худший президент в истории Соединённых Штатов", — отметила она.

Специалист также отметила, что на фоне действующего президента экс-глава государства выглядел энергичным и привлекал к себе больше внимания. А действующий глава Белого дома, напротив, зачастую терялся. Речь Джо Байдена была невнятной. Создавалось ощущение, что он постоянно забывал, где находится. Эксперт также отметила необычный взгляд 81-летнего политика, который нередко был устремлён "в пустоту".