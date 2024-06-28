Бодрость против потерянности: Американист отметила странность в поведении Байдена на дебатах
Американист Богуславская: Во время теледебатов Джо Байден выглядел потерянным
Экс-президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден во время первого тура теледебатов. Фото © ТАСС / AP / Gerald Herbert
Во время предвыборных дебатов между экс-лидером США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом последний выглядел особенно потерянным и блёклым на фоне активного и бодрого оппонента. Какие впечатления оставили прошедшие теледебаты и что же не так с поведением Джо Байдена, в эфире радио Sputnik рассказала американист Юлия Богуславская.
"Меня удивило в этих дебатах отсутствие эмпатии у обоих кандидатов. Они же хотят привлечь голоса избирателей. Задают простой вопрос: дорого детей содержать в Соединённых Штатах Америки, что делать? И оба начинают говорить про то, кто худший президент в истории Соединённых Штатов", — отметила она.
Специалист также отметила, что на фоне действующего президента экс-глава государства выглядел энергичным и привлекал к себе больше внимания. А действующий глава Белого дома, напротив, зачастую терялся. Речь Джо Байдена была невнятной. Создавалось ощущение, что он постоянно забывал, где находится. Эксперт также отметила необычный взгляд 81-летнего политика, который нередко был устремлён "в пустоту".
"Конечно, Трамп смотрелся бодрее, чем Байден, говорил и реагировал более динамично. Более живая мимика, и речь куда более живая… У меня складывалось впечатление, что Трамп сосредоточен, сконцентрирован на происходящем, в то время как Байден периодически, знаете… такой взгляд в пустоту, какая-то дезориентированность", — добавила Богуславская.
Напомним, первые теледебаты кандидатов на пост президента США состоялись вечером 27 июня. Во время выступления Дональд Трамп заявил, что на данный момент Украина проигрывает России. Экс-президент Соединённых Штатов также разыграл свой главный козырь и пообещал самостоятельно закончить украинский конфликт. По мнению зрителей, победителем теледебатов стал, несомненно, Дональд Трамп: 67% зрителей присудили победу ему, лишь 33% считают, что Байден оказался убедительнее оппонента.