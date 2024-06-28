Украина, палестинский конфликт и слабоумие: Как прошли первые дебаты Байдена и Трампа В США состоялись телевизионные дебаты между кандидатами на пост главы государства — действующим президентом Джо Байденом и экс-хозяином Белого дома Дональдом Трампом. В Америке уже решили, что Байден провалился. Что говорили кандидаты? 28 июня, 09:26 Дональд Трамп и Джо Байден во время предвыборных дебатов. Обложка © ТАСС / Gerald Herbert

В своих выступлениях Джо Байден и Дональд Трамп затронули разные темы мировой и внутренней политики, а также обменялись оскорблениями в адрес друг друга. 67% респондентов отдали победу в дебатах Трампу, 33% — Байдену, следует из опроса CNN. О том, что миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена, написал New York Post. Коллективное признание газетами США провала Байдена на дебатах — лишь начало "похоронной сессии", считает большинство пользователей в комментариях к публикациям в СМИ.

Тема Украины

Одной из центральных тем дебатов стало обсуждение украинского кризиса. Трамп в своей речи отметил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. "Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты", — сказал он. Вину за провалы Киева на фронте он возложил на своего оппонента Байдена.

"Они [украинцы] потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Всё из-за него [Байдена] и его глупых решений", — считает экс-глава Белого дома. Также Трамп заявил о невозможности принять условия урегулирования украинского кризиса, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Политик пообещал, что в случае его избрания президентом США он сможет решить украинскую проблему.

Байден, говоря о ситуации на Украине, заявил, что Россия не станет довольствоваться лишь её присоединением. Американский лидер уверен, что следующей целью Москвы станет Европа. "Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он [Путин] возьмёт Украину? Что произойдёт с Белоруссией, что произойдёт с теми странами НАТО?" — сказал Байден.

В дальнейшем, по его мнению, этот конфликт может охватить весь мир. "Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте Путину взять Киев", — добавил он.

Байден напомнил, что "ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой". Американский президент уверен, что Путин хочет восстановить СССР и СВО — это часть его плана.

Тема НАТО

Байден в ходе дебатов заверил американских избирателей, что в случае победы Трампа на выборах тот будет добиваться выхода США из НАТО. "Этот парень хочет нашего выхода из НАТО. Ты останешься в НАТО? Он выведет нас из НАТО", — предрёк хозяин Белого дома. Он добавил, что могущество Соединённых Штатов связано с силой их союзников. Байден также сказал, что Вашингтон никогда не уклонялся от европейских конфликтов.

Трамп, в свою очередь, указал на то, что Байдену необходимо было требовать от союзников выделения больших средств на нужды Киева. Он отметил, что европейские государства выделили Украине $100 млрд, что меньше трат Вашингтона. "Почему он им не позвонит и не скажет: "Вы должны выложить деньги", как я это сделал с НАТО? Я заставил их выплатить сотни миллиардов долларов", — подчеркнул Трамп.

Тема Израиля и Палестины

Во время дебатов Трамп указал на нерешительность Байдена в вопросе поддержки Израиля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Трамп также указал на нерешительность своего оппонента в вопросе поддержки Израиля. "Он [Байден] стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец", — указал он. Республиканец уверен, что Белый дом должен более решительно поддерживать Тель-Авив вплоть до предоставления возможности уничтожить палестинскую организацию ХАМАС.

"Он [Байден] говорит, что только ХАМАС хочет продолжать войну. На самом деле этого хочет Израиль, и ему надо дать продолжить и завершить свою работу", — сказал Трамп. От прямого ответа на вопрос, признает ли республиканец Палестину в случае победы на выборах, он уклонился.

"Мне нужно будет подумать", — ответил он. Байден же заявил, что в продолжении конфликта заинтересована исключительно палестинская сторона и Вашингтон будет и дальше добиваться от ХАМАС принятия плана перемирия, предложенного США.

Ситуация в Афганистане

Действующий президент США обвинил своего оппонента в том, что тот намеренно оттягивал вывод американских войск из Афганистана. Он также добавил, что больше всего американцев погибло в этой стране, когда пост главы Белого дома занимал Трамп. Республиканец, в свою очередь, указал, что день вывода Вооружённых сил США из Афганистана стал самым постыдным в истории.

"Я уходил из Афганистана, да, но мы выходили с достоинством, с силой и властью. Он же вышел так, что этот день стал днём величайшего позора в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Тема мигрантов

Трамп в ходе дебатов отметил, что США при Байдене превратились в "крысиное гнездо". "Мы живём в крысином гнезде. Они [мигранты] убивают наших людей в Нью-Йорке, в Калифорнии, в любом штате, потому что у нас больше нет границ", — считает республиканец.

Байден же назвал подобные обвинения своего оппонента откровенной ложью. "Всё, что он сказал, — это ложь. Абсолютно всё", — заверил президент США.

Тема про возраст кандидатов

Два престарелых кандидата также затронули тему своего возраста в ходе дебатов. В частности, Трамп вновь усомнился в умственной дееспособности своего оппонента, что напрямую связано с его возрастом. "Я выиграл несколько турниров в гольф. Уверен, что Байден даже не сможет сыграть в гольф со мной, потому что для этого надо быть в своём уме", — отметил республиканец. Байден лишь что-то прошептал в ответ, но ведущая, по всей видимости, не поняв, что сказал Байден, перешла к другой теме.

Зато у Байдена нашёлся другой способ задеть Трампа. "У тебя мораль бездомного кота. У Трампа был секс с порномоделью, пока его жена была беременна", — заявил Байден.

Авторы Альмир Хабибуллин