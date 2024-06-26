Что хочет сделать Трамп с Украиной: Обзор мировых новостей 26 июня Какой мирный план у команды Трампа, кого из российских чиновников пытается поймать Международный уголовный суд, кто сорвал ключевые переговоры России и Украины в 2022 году — в материале Life. 26 июня, 12:01 Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

США хотят чинить технику ВСУ на Украине

США рассматривают возможность отменить запрет на размещение военных подрядчиков на Украине, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что президент США Джо Байден пока ещё не принял окончательного решения по разрешению работать американским инженерам на Украине. Также размещение военных подрядчиков позволит упростить процесс ремонта техники ВСУ, а также обеспечит новыми контрактами американские компании — в сентябре Forbes писал, что Украина нуждается в ремонте тысяч западных единиц бронетехники. Как утверждают американские чиновники, размещение военных подрядчиков на Украине не приведёт к массовому появлению граждан США — речь идёт только о нескольких сотнях американских инженеров.

Однако американский миллиардер Дэвид Сакс говорит о возможной отправке солдат США на Украину, если будут сняты ограничения на работу военных подрядчиков: "На шаг ближе к отправке американских солдат (на Украину. — Прим. Life.ru), которую следует ожидать во второй срок Байдена".

Американский миллиардер Дэвид Сакс. Фото © Getty Images / Darryl James

Ранее в Европе не раз говорили о возможности отправить на Украину европейских военных инструкторов. По этому поводу высказывалось мнение, что инструкторов НАТО, наоборот, должны обучать украинцы, так как именно они имеют боевой опыт в современных военных конфликтах.

Вместо дорогого боеприпаса — ружьё

Для борьбы с беспилотниками страны НАТО изучают возможность применения дробовиков. "Использование различных типов оружия <...> на Украине увеличило спрос на наши дробовики, которые будут продаваться в модификации для борьбы с дронами", — приводятся в издании Defense News слова руководителя итальянской военной компании Benelli Armi Мауро Делла Констанца.

Benelli Armi производит переносное оружие для поражения беспилотников. Их боеприпас ALDA может поражать движущиеся цели весом менее 25 кг на расстоянии от 80 до 120 метров. Ранее сообщалось, что российские военные разработали методику борьбы с дронами — для этого им нужны дробовики, охотничий инвентарь и лазеры. "ВС РФ на практике выяснили, что самым эффективным оружием против дронов являются полуавтоматические дробовики "Сайга" и "Вепрь", а патронами — с дробью три", сообщал телеканал "Рен-ТВ". Также российские бойцы используют специальные дронобойки — мини-установки РЭБ, которые нарушают управление вражескими коптерами.

В октябре 2023 года советник офиса президента Украины Михаил Подоляк хотел, чтобы для ВСУ производились более дешёвые ЗРК. По его мнению, сбивать российские "Герани" целесообразней из дешёвых аналогов западных комплексов ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS и IRIS-T.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Трамп нашёл способ заставить Киев сесть за стол переговоров

Поставка большего количества оружия Киеву возможна только при его согласии сесть за стол переговоров. Во время них боевые действия должны приостановиться. О такой формуле разрешения конфликта рассказали политические советники Трампа — бывшие начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства Кит Келлог и Фред Флейтц. По их словам, сам Трамп отреагировал положительно на эту инициативу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это предложение заявил, что любая формула разрешения конфликта должна учитывать ситуацию на поле боя. "Ценность любого плана заключается в деталях", — отметил Песков.

Дональд Трамп будет участвовать на выборах президента США от Республиканской партии в ноябре этого года. Ранее он часто говорил о необходимости урегулировать конфликт между Россией и Украиной: в июле 2023 года Трамп заявил, что остановит боевые действия за 24 часа в случае своего президентства, а в сентябре того же года он сказал о возможности недопущения эскалации только при отказе Киева от части своих территорий. Предприниматель и основатель компании Microsoft выразил мнение, что если Трамп придёт к власти, то деловую среду в США ждёт "неопределённость".

МУС продолжает выписывать бумаги

Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В суде заявили, что они несут ответственность за удары по энергетической системе Украины.

Ранее в марте 2023 года МУС хотел арестовать президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Позже представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что решения данной структуры (МУС. — Прим. Life.ru) не имеют значения для России, в том числе и с правовой точки зрения: "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — сообщила тогда Захарова.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как Запад сорвал мирные переговоры

Несмотря на предварительные договорённости во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, страны Запада посоветовали Украине прекратить диалог с РФ по "эфемерным гарантиям безопасности". Этот совет стал одной из причин прекращения переговоров. Об этом сообщает американский журнал The Time, ссылаясь на главу украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Давида Арахамию.

Авторы Михаил Сироткин