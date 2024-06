Что означает грызня Зеленского с ВСУ, беспрецедентное ограбление России на 1,4 млрд долларов, Макрон — о Путине: обзор мировых новостей, 25 июня

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отреагировал на это решение, сказав , что "Венгрия не согласна с этим, но полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения". Он добавил, что такого "бесстыдного нарушения общих правил ЕС" ещё не было. Газета Financial Times сообщила , что в ЕС были найдены юридические способы обходить вето Венгрии. Кроме того, согласно источникам издания, подобная юридическая практика позволит странам "Большой семёрки" дать кредит Украине на сумму 50 миллиардов долларов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself сказал, что пообщался бы с президентом России Владимиром Путиным, например, по теме атомных электростанций. "Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным <...> В последние несколько месяцев [диалога] не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему <....> Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать общение", — заявил французский президент.