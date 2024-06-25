Что означает грызня Зеленского с ВСУ, беспрецедентное ограбление России на 1,4 млрд долларов, Макрон — о Путине: обзор мировых новостей, 25 июня Что является первым шагом для отправки войск НАТО на Украину и как ВС РФ наращивают военную мощь — в материале Life. 25 июня, 12:19 Грабёж по-европейски, Макрон на проводе, зачем Зеленский устроил перестановки в ВСУ, освобождение Ассанжа. Обложка © ТАСС / Zuma

Как ЕС украл прибыль РФ

Главы МИД 27 стран ЕС преодолели разногласия и утвердили изъятие прибыли от замороженных российских активов. "Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Ещё миллиард будет изъят позднее. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отреагировал на это решение, сказав, что "Венгрия не согласна с этим, но полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения". Он добавил, что такого "бесстыдного нарушения общих правил ЕС" ещё не было. Газета Financial Times сообщила, что в ЕС были найдены юридические способы обходить вето Венгрии. Кроме того, согласно источникам издания, подобная юридическая практика позволит странам "Большой семёрки" дать кредит Украине на сумму 50 миллиардов долларов.

Ранее газета NYT писала о том, что махинации с российскими активами могут повлечь опасные последствия для европейской экономики: у Европы не было юридических оснований сделать это. Именно поэтому там отказались от конфискации российских активов в пользу изъятия доходов от них. Бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен в интервью "Известиям" выразил мнение, что и подобная практика с изъятием прибыли с российских активов незаконна с точки зрения международного права. Он считает, что такой прецедент повлечёт за собой вывод многими странами активов из Европы.

Грызня и перестановки в ВСУ

Владимир Зеленский снял с должности главу Объединённых сил ВСУ Юрия Содоля и на его место назначил бригадного генерала Андрея Гнатова, который ранее руководил обороной Бахмута, а также был заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Отставка произошла на фоне недавних обвинений Содоля в высоких потерях личного состава, некомпетентном командовании, пьянках во время наступления ВС РФ и потере контроля на фронте под Торецком. Содоль возглавлял Обьединённые силы ВСУ четыре месяца — с февраля 2024 года.

Стоит отметить, что "перестановка кроватей" в ВСУ происходит на фоне продвижения наших военных на Торецком направлении, на котором линия фронта не менялась с 2014 года. "Противник пытается сдерживать ВС РФ дистанционным минированием, но пока не способен остановить", — сообщает телеграмм-канал "Сводки от ополчения Новороссии ZOV". Известно, что киевский режим начал принудительную эвакуацию жителей Торецка.

Предвестники отправки войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Petros Karadjias

Высшее руководство Венгрии продолжает критиковать идеи НАТО. Вслед за премьер-министром Виктором Орбаном министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сказал, что отправка западных военных инструкторов на Украину может стать "практически первым шагом к отправке европейских солдат на Украину".

— Сейчас верховный представитель ЕС предложил продолжить эту подготовительную миссию на территории Украины. Это чрезвычайно опасное предложение. Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию", — сообщил Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, такие действия неприемлемы и Венгрия будет препятствовать реализации этой инициативы "всеми существующими средствами".

Макрон хочет поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself сказал, что пообщался бы с президентом России Владимиром Путиным, например, по теме атомных электростанций. "Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным <...> В последние несколько месяцев [диалога] не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему <....> Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать общение", — заявил французский президент.

Последний раз о разговоре двух глав государств сообщалось 11 сентября 2022 года. Несколько месяцев назад, в марте этого года, Макрон также заявлял о готовности поговорить с Путиным. "Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции — это быть "нервом войны", — сказал тогда Макрон.

Сделка Ассанжа с властями США

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании, в которой он провёл 1901 день, сообщается на странице организации в соцсети X: "Высокий суд Лондона освободил его под залог, затем он отправился в аэропорт Станстед, где сел в самолёт и улетел из Великобритании". Он согласился признать свою вину в нарушении закона США о шпионаже в рамках сделки, которая позволит ему выйти на свободу после пяти лет заключения и вернуться в Австралию. Напомним, известность журналисту принесли разоблачения военных преступлений США в Афганистане и Ираке, также он опровергал участие России во вмешательстве в предвыборную кампанию Штатов. До заточения в британскую тюрьму он семь лет просидел в Посольстве Эквадора.

— В рамках сделки от Ассанжа наверняка потребуют больше не публиковать документов госслужб США и не контактировать со своими американскими источниками. Не простят ему и вовлечение в президентскую гонку — в духе 2016 года, когда Ассанж публиковал переписку Хиллари Клинтон, — отмечает политолог-американист Малек Дудаков. По предположениям экспертов, сделка выгодна администрации Байдена, в рамках предвыборной программы действующий президент попытается использовать этот ход в свою пользу, продемонстрировав "свободу слова" и напомнив своему оппоненту, как тот был готов ликвидировать Ассанжа.

Авторы Михаил Сироткин