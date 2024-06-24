ЕС одобрил перечисление Украине €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС утвердили решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, замороженных в странах Запада. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.
"Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Ещё миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — сказал глава дипломатии ЕС.
По его словам, министры согласовали "легальные рамки" для использования прибыли от замороженных российских активов, чтобы направить в Европейский фонд мира. Боррель считает, что Венгрия не может блокировать передачу Киеву этих средств, так как она не участвовала в принятии решения.
Напомним, в мае Еврокомиссия (ЕК) заявила, что прибыль с замороженных российских активов будут передавать Киеву. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств. А сегодня Politico узнала, что ЕС объявит о переводе 1,4 млрд евро от активов России в фонд Киеву.
Shutterstock / FOTODOM / Artjazz