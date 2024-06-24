ЕС одобрил перечисление Украине €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании Совета ЕС утвердили решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, замороженных в странах Запада. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.

"Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Ещё миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — сказал глава дипломатии ЕС.