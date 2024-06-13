ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 19:08

Страны G7 достигли политического соглашения по активам РФ

Мелони: Лидеры G7 достигли политического соглашения по активам России

Лидеры "Большой семёрки" в ходе первого дня проходящего в Италии саммита достигли соглашения об использовании замороженных активов РФ для Украины. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — заявила Мелони журналистам.

Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле
Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле

Ранее Life.ru писал, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Оксана Попова
  • Новости
  • g7
  • Украина
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров