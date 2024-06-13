Страны G7 достигли политического соглашения по активам РФ

Лидеры "Большой семёрки" в ходе первого дня проходящего в Италии саммита достигли соглашения об использовании замороженных активов РФ для Украины. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — заявила Мелони журналистам.