Страны G7 достигли политического соглашения по активам РФ
Мелони: Лидеры G7 достигли политического соглашения по активам России
Лидеры "Большой семёрки" в ходе первого дня проходящего в Италии саммита достигли соглашения об использовании замороженных активов РФ для Украины. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов", — заявила Мелони журналистам.
Ранее Life.ru писал, что 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро.
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