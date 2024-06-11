Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле 11 июня, 13:51 Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Украина получит первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России уже в июле текущего года. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на форуме по восстановлению Украины.

"Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление", — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что на ближайшем саммите "Большой семёрки" предстоит обсудить вопрос о том, как помочь Киеву быстрее и в полном объёме получить указанные средства.

Авторы Татьяна Миссуми