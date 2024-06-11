Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро доходов от активов РФ уже в июле
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Украина получит первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России уже в июле текущего года. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на форуме по восстановлению Украины.
"Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление", — подчеркнула она.
Чиновница добавила, что на ближайшем саммите "Большой семёрки" предстоит обсудить вопрос о том, как помочь Киеву быстрее и в полном объёме получить указанные средства.
Напомним, 21 мая Еврокомиссия анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. Оно состоится уже в июле этого года. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Между тем Венгрия заблокировала изъятие доходов от российских активов и ежегодную отправку Киеву двух миллиардов евро.