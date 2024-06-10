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10 июня, 14:47

На Украине впервые продали конфискованный у россиянина завод

ФГИУ: На Украине продали завод "ПентоПак", конфискованный у россиянина Саввиди

Иван Саввиди. Обложка © paokfc.gr

Иван Саввиди. Обложка © paokfc.gr

Завод российского бизнесмена Ивана Саввиди конфисковали и продали на Украине. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль. По его словам, предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак" ушёл с молотка на аукционе за 2,5 миллиона долларов.

"Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов). Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", — написал Коваль.

Он отметил, что новый владелец обязан выкупить завод в течение 20 дней. Однако предприниматель уже внёс гарантийный взнос 500 тысяч долларов.

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А ранее Life.ru писал, что к национализации активов украинских олигархов приступили и в Запорожской области. Теперь в собственность региона перейдёт нефтехимическая компания "Азмол", а также завод "Бердянские жатки", который ранее принадлежал Народному депутату Александру Пономарёву.

Александра Мышляева
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