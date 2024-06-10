На Украине впервые продали конфискованный у россиянина завод

Завод российского бизнесмена Ивана Саввиди конфисковали и продали на Украине. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль. По его словам, предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак" ушёл с молотка на аукционе за 2,5 миллиона долларов.

"Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов). Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", — написал Коваль.

Он отметил, что новый владелец обязан выкупить завод в течение 20 дней. Однако предприниматель уже внёс гарантийный взнос 500 тысяч долларов.