На Украине впервые продали конфискованный у россиянина завод
ФГИУ: На Украине продали завод "ПентоПак", конфискованный у россиянина Саввиди
Иван Саввиди. Обложка © paokfc.gr
Завод российского бизнесмена Ивана Саввиди конфисковали и продали на Украине. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль. По его словам, предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак" ушёл с молотка на аукционе за 2,5 миллиона долларов.
"Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов). Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", — написал Коваль.
Он отметил, что новый владелец обязан выкупить завод в течение 20 дней. Однако предприниматель уже внёс гарантийный взнос 500 тысяч долларов.
А ранее Life.ru писал, что к национализации активов украинских олигархов приступили и в Запорожской области. Теперь в собственность региона перейдёт нефтехимическая компания "Азмол", а также завод "Бердянские жатки", который ранее принадлежал Народному депутату Александру Пономарёву.