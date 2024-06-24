"Это красная линия!": Сийярто привёл в ярость шаг ЕС против России в обход вето Венгрии
Сийярто: ЕС потратит €1,4 млрд из доходов от активов РФ на военную помощь Киеву
Петер Сийярто. Обложка © TACC / EPA / IDA MARIE ODGAARD
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили потратить прибыль от замороженных российских активов на сумму 1,4 миллиарда евро на военную помощь Киеву в обход вето Будапешта, и это нарушение красных линий. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня было объявлено, что ЕС использует 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира [в который будут перечисляться конфискованные доходы от активов РФ] для финансирования поставок оружия Украине, притом что Венгрия не согласна с этим <…> Это однозначная красная линия, ранее такого бесстыдного нарушения общих правил ЕС не было", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами после заседания глав МИД ЕС.
Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт никогда не поддерживал передачу прибыли от замороженных российских активов Киеву, поэтому, как считает Сийярто, его страну хотят попросту исключить из процесса принятия таких решений. Как обратил внимание премьер, за лишение Венгрии голоса активно выступали те страны, которые громче всех говорят о важности демократии и главенства права.
Напомним, в мае Еврокомиссия (ЕК) заявила, что прибыль с замороженных российских активов будут передавать Киеву. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.