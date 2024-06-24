"Это красная линия!": Сийярто привёл в ярость шаг ЕС против России в обход вето Венгрии

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили потратить прибыль от замороженных российских активов на сумму 1,4 миллиарда евро на военную помощь Киеву в обход вето Будапешта, и это нарушение красных линий. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня было объявлено, что ЕС использует 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира [в который будут перечисляться конфискованные доходы от активов РФ] для финансирования поставок оружия Украине, притом что Венгрия не согласна с этим <…> Это однозначная красная линия, ранее такого бесстыдного нарушения общих правил ЕС не было", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами после заседания глав МИД ЕС.