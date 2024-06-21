В Бельгии заявили о непредсказуемых последствиях изъятия замороженных активов РФ

Изъятие замороженных российских активов может привести к непредсказуемым последствиям, Брюссель выступает против этого. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

"Для нашей страны принципиально важны две вещи. [В частности], не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь последствия в финансовой и юридической плоскостях", — отметил он в ходе министерского совещания Евросоюза в Люксембурге.

Также министр указал на важность распределения рисков при предоставлении Киеву кредита на 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. При этом Москва предупреждала, что будет обращаться в суды при их конфискации.