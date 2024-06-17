Небензя раскрыл, на что способна Россия ради защиты своих активов

Россия будет использовать все доступные ей инструменты, чтобы защитить свои права, если западные страны захотят конфисковать её активы, рассказал в беседе с РИА "Новости" постпред России при ООН Василий Небензя.

"В случае если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан", — пояснил Небензя.