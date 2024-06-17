ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 05:25

Небензя раскрыл, на что способна Россия ради защиты своих активов

Небензя: Россия сделает всё возможное, чтобы защитить от конфискации свои активы

Россия будет использовать все доступные ей инструменты, чтобы защитить свои права, если западные страны захотят конфисковать её активы, рассказал в беседе с РИА "Новости" постпред России при ООН Василий Небензя.

"В случае если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан", — пояснил Небензя.

По его словам, РФ смотрит на любые идеи об изъятии своих активов или о получении от них прибыли как на максимально грубое нарушение принципов и норм международного права. В том числе подразумевается принцип суверенного равенства государств и защиты госсобственности и активов.

Минфин США объяснил, почему не считает воровством передачу Киеву доходов от активов РФ
Минфин США объяснил, почему не считает воровством передачу Киеву доходов от активов РФ

Еврокомиссия в мае объявила, что прибыль с замороженных активов России будут передавать Украине. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров