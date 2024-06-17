Небензя раскрыл, на что способна Россия ради защиты своих активов
Небензя: Россия сделает всё возможное, чтобы защитить от конфискации свои активы
Россия будет использовать все доступные ей инструменты, чтобы защитить свои права, если западные страны захотят конфисковать её активы, рассказал в беседе с РИА "Новости" постпред России при ООН Василий Небензя.
"В случае если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан", — пояснил Небензя.
По его словам, РФ смотрит на любые идеи об изъятии своих активов или о получении от них прибыли как на максимально грубое нарушение принципов и норм международного права. В том числе подразумевается принцип суверенного равенства государств и защиты госсобственности и активов.
Еврокомиссия в мае объявила, что прибыль с замороженных активов России будут передавать Украине. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.
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