Минфин США объяснил, почему не считает воровством передачу Киеву доходов от активов РФ
Йеллен не считает воровством передачу Украине доходов от активов РФ
Доходы от замороженных активов России, направленные на нужды Украины, — это не воровство, уверила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии. — Прим. Life.ru). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока", — пояснила Йеллен.
По её словам, средства России лежат в виде наличности, эти активы приносят доход площадке и на него Россия якобы не вправе претендовать.
Напомним, 21 мая Еврокомиссия объявила о том, что прибыль с активов РФ будет передана Украине. На это отреагировали в Кремле, пообещав Брюсселю соответствующий ответ. А 13 июня на саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.
Wikipedia / Joebengo