Минфин США объяснил, почему не считает воровством передачу Киеву доходов от активов РФ

Доходы от замороженных активов России, направленные на нужды Украины, — это не воровство, уверила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии. — Прим. Life.ru). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока", — пояснила Йеллен.