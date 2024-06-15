Стало известно, какими убытками обернётся для "Большой семёрки" конфискация активов России
Страны G7 могут потерять около 83 млрд долларов при конфискации активов России
Страны G7 могут понести около 83 миллиардов долларов убытков, если конфискуют активы Российской Федерации. Это сумма, которую члены "Большой семёрки" вложили в экономику РФ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на информацию национальных статистических служб.
Расчёт агентства говорит о том, что объём прямых инвестиций, сделанных странами "Группы семи" в экономику России за 2022 год (это последний год, за который собрана подобная статистика — Прим. Life.ru) в сумме составил 82,8 миллиарда долларов. Больше всех вложилась Великобритания, размер российских активов королевства — 18,9 миллиарда долларов. Германия вложила 17,3 миллиарда, Франция — 16,6 миллиарда, Италия — 12,9 миллиарда. Далее идут США (9,6 миллиарда), Япония (4,6 миллиарда) и Канада (2,9 миллиарда).
Напомним, что 21 мая Еврокомиссия объявила о том, что прибыль с активов РФ будет передана Украине. На это отреагировали в Кремле, пообещав Брюсселю соответствующий ответ. А 13 июня на саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.
Shutterstock / FOTODOM / justit