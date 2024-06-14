Путин предупредил Запад о последствиях кражи активов России

Любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД в Москве в пятницу, 14 июня.

Лидер РФ пояснил, что Запад в настоящее время заморозил российские активы и валютные резервы. А теперь, по его словам, там задумались о том, как "подвести хоть какую-то юридическую базу" для их окончательного присвоения.