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14 июня, 10:09

Путин предупредил Запад о последствиях кражи активов России

Путин: Попытки Запада изъять российские активы не останутся безнаказанными

Любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД в Москве в пятницу, 14 июня.

Лидер РФ пояснил, что Запад в настоящее время заморозил российские активы и валютные резервы. А теперь, по его словам, там задумались о том, как "подвести хоть какую-то юридическую базу" для их окончательного присвоения.

"Но, несмотря на всё крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется — с другой стороны", — указал Путин.

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Напомним, 21 мая Еврокомиссия (ЕК) анонсировала изъятие доходов от российских активов в пользу Украины. В Кремле пообещали не оставлять выходку Брюсселя без ответа. Позднее выяснилось, что лидеры G7 достигли политического соглашения по активам России.

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Life.ru

Александр Юнашев
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