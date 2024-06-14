Путин предупредил Запад о последствиях кражи активов России
Путин: Попытки Запада изъять российские активы не останутся безнаказанными
Любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД в Москве в пятницу, 14 июня.
Лидер РФ пояснил, что Запад в настоящее время заморозил российские активы и валютные резервы. А теперь, по его словам, там задумались о том, как "подвести хоть какую-то юридическую базу" для их окончательного присвоения.
"Но, несмотря на всё крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется — с другой стороны", — указал Путин.
Life.ru