Боррель сегодня объявит о передаче Украине €1,4 млрд прибыли от активов России

Страны – участники Евросоюза (ЕС) достигли соглашения по использованию прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Такое заявление сделала глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб по прибытии на заседание Совета ЕС.

"Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями, чтобы освободить прибыль от активов", — указала Лабиб.

Газета Politico узнала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявит о первом транше в 1,4 миллиарда евро в фонд помощи Украине уже сегодня, 24 июня. Как передаёт издание, деньги будут направлены через Германию, Данию и Чехию, так как именно эти страны будут делать закупки, требуемые Незалежной.

Авторы материала отметили, что следующий транш для Украины будет переведён в 2025 году. Посредниками выступят Италия, Латвия, Румыния и Швеция. Уточняется, что такие платежи в фонд Украины станут регулярными. При этом Венгрия не может помешать переводу прибыли от российских активов, но Будапешт способен выступить против выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которое требует решения на основе консенсуса всех стран ЕС.

Боррель по прибытии на заседание совета организации в Люксембурге заявил, что Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов РФ на следующей неделе. Уточняется, что это одна часть от суммы в размере 2,5 миллиарда евро. Источник в Брюсселе подтвердил, что речь идёт о 1,4 миллиарда евро.