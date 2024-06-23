"Без единого выстрела": В США забили тревогу из-за хитрой тактики Китая по Тайваню

Китай способен установить контроль над Тайванем без непосредственного введения войск. Поднебесной достаточно устроить острову экономическую блокаду под видом карантина, которая быстро парализует регион, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на актуальный доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Авторы исследования подчеркнули, что описанный способ избавит Пекин от международного скандала, так как в операции будет задействована лишь Береговая охрана КНР. Она считается не военным, а правоохранительным органом, который способен регулировать судоходство вблизи Тайваня. И если блокада расценивается международным правом как акт войны, то карантин нельзя приравнивать к конфликту.