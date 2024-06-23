"Без единого выстрела": В США забили тревогу из-за хитрой тактики Китая по Тайваню
CSIS: Китай может захватить Тайвань без единого выстрела — при помощи карантина
Китай способен установить контроль над Тайванем без непосредственного введения войск. Поднебесной достаточно устроить острову экономическую блокаду под видом карантина, которая быстро парализует регион, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на актуальный доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Авторы исследования подчеркнули, что описанный способ избавит Пекин от международного скандала, так как в операции будет задействована лишь Береговая охрана КНР. Она считается не военным, а правоохранительным органом, который способен регулировать судоходство вблизи Тайваня. И если блокада расценивается международным правом как акт войны, то карантин нельзя приравнивать к конфликту.
"Вооружённые силы Китая могут изолировать Тайвань, нанести ущерб его экономике и заставить демократический остров подчиниться воле правящей Коммунистической партии Пекина без единого выстрела", — признали в CSIS.
Описанный авторами доклада сценарий невыгоден Вашингтону, так как Соединённые Штаты заинтересованы в вооружённом столкновении Китая и Тайваня, предупреждал ранее председатель КНР Си Цзиньпин. Параллельно США продолжают снабжать остров многомиллионными пакетами военной помощи.
ТАСС / Zuma / Ju Zhenhua