"Это наше внутреннее дело": Пекин ответил Байдену на угрозы отправить солдат США на Тайвань МИД КНР заявил, что угрозы США не изменят решения Пекина защищать суверенитет 5 июня, 09:32 МИД КНР заверил, что давление и угрозы не изменят решения Пекина защищать суверенитет. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Китай продолжит защищать свою территориальную целостность, несмотря на угрозы со стороны Белого дома. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление президента США Джо Байдена о возможной отправке американских солдат на Тайвань.

"Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, и никакое внешнее вмешательство недопустимо. Никакое давление, никакие угрозы не смогут поколебать твёрдую решимость, волю и мощь китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — пояснила Нин.

Ранее председатель Конгресса США Майкл Маккол заявил, что власти США планируют поставлять Тайваню новейшее оружие, а не устаревшие образцы, которые отправляют в помощь Украине. Политик отметил, что наибольшим потенциалом сдерживания обладают морские системы, так как не дают противнику добраться до суши. А президент США Джо Байден изданию Time сообщил, что американские военные могут прибыть на Тайвань, если Китай начнёт "агрессию".

Авторы Татьяна Миссуми