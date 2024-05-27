В США заявили, что поставят Тайваню новейшее оружие, а не старьё, как Украине

Власти США планируют поставлять Тайваню новейшее оружие, а не устаревшие образцы, которые отправляют в помощь Украине. С таким заявлением выступил председатель Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.

"Это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии", — сказал он.

Политик отметил, что наибольшим потенциалом сдерживания обладают морские системы, так как не дают противнику добраться до суши. США доставят всё заказанное оружие в срок, заверил Маккол.