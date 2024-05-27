В Тайване заявили о приближении 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

За сутки к Тайваню приближался 21 летательный аппарат и 15 кораблей Китая. Об этом говорится в заявлении тайваньского Министерства обороны.

Как уточнили в Тайбэе, речь идёт об 11 кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четырёх судах морской полиции КНР.