В Тайване заявили о приближении 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая
МО Тайваня: К острову приближались 21 летательный аппарат и 15 кораблей Китая
За сутки к Тайваню приближался 21 летательный аппарат и 15 кораблей Китая. Об этом говорится в заявлении тайваньского Министерства обороны.
Как уточнили в Тайбэе, речь идёт об 11 кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четырёх судах морской полиции КНР.
В заявлении ведомства также утверждается, что в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны на юге острова вошли 10 летательных аппаратов, принадлежащих Пекину. В ответ военное ведомство Тайваня задействовало различные средства слежения за целями, в том числе корабли и авиацию.
Напомним, что 23 мая вокруг Тайваня стартовали комплексные учения Народно-освободительной армии Китая. Впоследствии китайские военные в рамках проходящих манёвров начали отработку "захвата власти" на острове.
Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images