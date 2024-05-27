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Регион
27 мая, 02:36

В Тайване заявили о приближении 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

МО Тайваня: К острову приближались 21 летательный аппарат и 15 кораблей Китая

За сутки к Тайваню приближался 21 летательный аппарат и 15 кораблей Китая. Об этом говорится в заявлении тайваньского Министерства обороны.

Как уточнили в Тайбэе, речь идёт об 11 кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и четырёх судах морской полиции КНР.

В заявлении ведомства также утверждается, что в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны на юге острова вошли 10 летательных аппаратов, принадлежащих Пекину. В ответ военное ведомство Тайваня задействовало различные средства слежения за целями, в том числе корабли и авиацию.

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Напомним, что 23 мая вокруг Тайваня стартовали комплексные учения Народно-освободительной армии Китая. Впоследствии китайские военные в рамках проходящих манёвров начали отработку "захвата власти" на острове.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Алексей Соловьёв
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