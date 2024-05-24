Китайская армия начала отработку "захвата власти" на Тайване НОАК: Армия КНР приступила во второй день к учениям по захвату власти на Тайване 24 мая, 08:29 Китай проводит учения. Обложка © Zuma / TASS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к очередному этапу военных учений вблизи Тайваня, которые ставят целью определить шансы военнослужащих "захватить власть" на острове в случае агрессии и враждебных мер. Об этом говорится в аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

Солдаты КНР отрабатывают возможное нанесение ударов и взятие под свой контроль опорных пунктов противника. Учения продлятся два дня, стартовали они 23 мая и, по словам командования НОАК, стали ответом на утверждение в должности нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ, который намерен продолжить независимую от властей КНР политику и уже угрожал усилением обороноспособности острова.

Напомним, накануне представители китайского Министерства обороны заявили, что вокруг Тайваня стартовали комплексные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. Цель учений — проверить настоящие боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования. Кроме того, военные мероприятия станут ответом "сепаратистским действиям сил", которые ратуют за независимость Тайваня.

Авторы Татьяна Миссуми