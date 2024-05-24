Это только начало: США обрекли на экономический нокаут от Китая

Китай дерзко отказался от роли "мастерской" для западного мира, наложив встречные экономические ограничения на США. На этом санкционная борьба двух держав не окончится, в дальнейшем она лишь наберёт обороты, заявил "Первому русскому" востоковед Кирилл Котков.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока напомнил, что Поднебесная занимает лидерскую позицию в мировой экономической системе и прочно вплетена в неё. Однако Пекин хочет большего, особенно на фоне политических разногласий с Вашингтоном. По словам собеседника телеканала, от КНР следует ожидать новых рестрикций, но дальше них дело не пойдёт.