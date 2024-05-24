Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 00:34

Это только начало: США обрекли на экономический нокаут от Китая

Востоковед Котков: Китай продолжит оказывать на США санкционное давление

Китай дерзко отказался от роли "мастерской" для западного мира, наложив встречные экономические ограничения на США. На этом санкционная борьба двух держав не окончится, в дальнейшем она лишь наберёт обороты, заявил "Первому русскому" востоковед Кирилл Котков.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока напомнил, что Поднебесная занимает лидерскую позицию в мировой экономической системе и прочно вплетена в неё. Однако Пекин хочет большего, особенно на фоне политических разногласий с Вашингтоном. По словам собеседника телеканала, от КНР следует ожидать новых рестрикций, но дальше них дело не пойдёт.

"Китай будет всячески избегать любой возможности пойти на резкое обострение с США, будет избегать возможности вооружённого конфликта, включая и Тайвань. К вооружённому конфликту Китай не готов, его экономика сильно вписана в мировую экономику, и она завязана на экономике США и ЕС, то есть этот конфликт китайским деловым кругам совершенно невыгоден", — подытожил Котков.

Китай обогнал США и вошёл в топ-3 экспортёров автомобилей в мире
Китай обогнал США и вошёл в топ-3 экспортёров автомобилей в мире

Китай ввёл антиамериканские санкции 20 мая. Под ограничения попали три компании, которые поставляли оружие Тайваню. В Пекине неоднократно подчёркивали, что тайваньский вопрос — это первая красная черта в отношениях США и КНР.

Обложка ©

Unsplash / Brian Matangelo

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров