Это только начало: США обрекли на экономический нокаут от Китая
Востоковед Котков: Китай продолжит оказывать на США санкционное давление
Китай дерзко отказался от роли "мастерской" для западного мира, наложив встречные экономические ограничения на США. На этом санкционная борьба двух держав не окончится, в дальнейшем она лишь наберёт обороты, заявил "Первому русскому" востоковед Кирилл Котков.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока напомнил, что Поднебесная занимает лидерскую позицию в мировой экономической системе и прочно вплетена в неё. Однако Пекин хочет большего, особенно на фоне политических разногласий с Вашингтоном. По словам собеседника телеканала, от КНР следует ожидать новых рестрикций, но дальше них дело не пойдёт.
"Китай будет всячески избегать любой возможности пойти на резкое обострение с США, будет избегать возможности вооружённого конфликта, включая и Тайвань. К вооружённому конфликту Китай не готов, его экономика сильно вписана в мировую экономику, и она завязана на экономике США и ЕС, то есть этот конфликт китайским деловым кругам совершенно невыгоден", — подытожил Котков.
Китай ввёл антиамериканские санкции 20 мая. Под ограничения попали три компании, которые поставляли оружие Тайваню. В Пекине неоднократно подчёркивали, что тайваньский вопрос — это первая красная черта в отношениях США и КНР.
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