Китай обогнал США и вошёл в топ-3 экспортёров автомобилей в мире

В 2023 году китайский экспорт автомобилей в денежном выражении вырос на две трети — до 97 миллиардов долларов. Благодаря этому КНР обогнала США и Мексику, заняв третье место в мире.

Доля КНР в общемировом экспорте автомобилей составила 8,4%. Присутствие республики на мировом авторынке выросло сразу на 2,1 п.п. — больше, чем у кого-либо. Тем не менее впереди остаются Германия и Япония. Экспорт первой вырос с 172 миллиардов долларов до 197 миллиардов, при этом наблюдается самое значительное падение доли на мировом рынке — на 1,2 до 17,1%. Япония же поставила автомобилей на 123 миллиарда долларов, и это на четверть больше, чем в 2022 году. Доля присутствия Страны восходящего солнца на мировом авторынке увеличилась с 10,5 до 10,6%, пишет РИА "Новости".

На четвёртом месте по экспорту машин находится Мексика (95 млрд, +16%, 8,3% рынка), на пятом — США (89 млрд, +13%, 7,8% рынка). В десятку также вошли Южная Корея (71 млрд), Испания (49 млрд), Канада (46 млрд), Великобритания (41 млрд) и Франция (37 млрд). Общий экспорт авто предоставивших информацию за 2023 год стран составил свыше 1,15 триллиона долларов (+23%).

Что касается России — она в 2023-м поставила автомобилей на 95 миллионов долларов. Основными импортёрами стали Казахстан (51%), Армения (10%) и Азербайджан (9%).