Китайская армия развернула военные учения рядом с Тайванем

Вокруг Тайваня стартовали комплексные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявили представители китайского Министерства обороны.

"Восточная зона боевого командования 23 мая с 07:45 (02:45 по Москве. — Прим. Life.ru) проводит комплексные военные учения в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", — пояснили в ведомстве.

По данным представителя командования Ли Си, в учениях участвуют сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. В рамках учений проводится патрулирование с моря и воздуха, а также оттачиваются совместные высокоточные удары по ключевым целям. Цель учений — проверить настоящие боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования. Кроме того, учения станут ответом "сепаратистским действиям сил", которые ратуют за независимость Тайваня. К тому же это жест предупреждения против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска, передаёт оборонное ведомство государства. На острове убеждены, что военные учения китайской армии — это провокация и действия, подрывающие региональный мир и стабильность.

"Оборонное ведомство выражает сожаление в связи с подобными иррациональными провокациями и действиями, которые подрывают региональный мир и стабильность", — указано в сообщении.