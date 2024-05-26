Делегация Конгресса США посетит Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
AIT: Делегация Конгресса США во главе с Макколом посетит Тайвань с 26 по 30 мая
Правительственный борт США на Тайване. Обложка © Getty Images / Annabelle Chih
Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая. Об этом сообщает Американский институт на Тайване (AIT), выполняющий функции посольства. По его данным, делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. В общей сложности в её состав войдут шесть представителей Конгресса (четыре республиканца и два демократа).
"Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, региональной безопасности, торговли и инвестиций, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении AIT.
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ планирует принять делегацию американского Конгресса в понедельник, 27 мая. Как сообщили в его пресс-службе, Тайбэй "высоко ценит визит этой двухпартийной делегации, поскольку он отражает поддержку новой администрации и народа Тайваня конкретными действиями".
Стоит отметить, что ранее в Пекине высказались против посещения членами Конгресса США Тайваня. Там заявили, что категорически против официальных контактов между островом и Вашингтоном, так как это противоречит принципу "одного Китая".
Как сообщал Life.ru, отношения США и Китая сильно натянулись после несогласованного с Пекином визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Кремле выразили уверенность, что поездка политика носила исключительно провокационный характер. Аналогичное мнение озвучивал и бывший американский лидер Дональд Трамп.