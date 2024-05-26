Делегация Конгресса США посетит Тайвань вопреки предупреждениям Пекина

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая. Об этом сообщает Американский институт на Тайване (AIT), выполняющий функции посольства. По его данным, делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. В общей сложности в её состав войдут шесть представителей Конгресса (четыре республиканца и два демократа).

"Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, региональной безопасности, торговли и инвестиций, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении AIT.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ планирует принять делегацию американского Конгресса в понедельник, 27 мая. Как сообщили в его пресс-службе, Тайбэй "высоко ценит визит этой двухпартийной делегации, поскольку он отражает поддержку новой администрации и народа Тайваня конкретными действиями".