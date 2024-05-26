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Регион
26 мая, 14:20

Делегация Конгресса США посетит Тайвань вопреки предупреждениям Пекина

AIT: Делегация Конгресса США во главе с Макколом посетит Тайвань с 26 по 30 мая

Правительственный борт США на Тайване. Обложка © Getty Images / Annabelle Chih

Правительственный борт США на Тайване. Обложка © Getty Images / Annabelle Chih

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 26 по 30 мая. Об этом сообщает Американский институт на Тайване (AIT), выполняющий функции посольства. По его данным, делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. В общей сложности в её состав войдут шесть представителей Конгресса (четыре республиканца и два демократа).

"Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, региональной безопасности, торговли и инвестиций, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении AIT.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ планирует принять делегацию американского Конгресса в понедельник, 27 мая. Как сообщили в его пресс-службе, Тайбэй "высоко ценит визит этой двухпартийной делегации, поскольку он отражает поддержку новой администрации и народа Тайваня конкретными действиями".

Стоит отметить, что ранее в Пекине высказались против посещения членами Конгресса США Тайваня. Там заявили, что категорически против официальных контактов между островом и Вашингтоном, так как это противоречит принципу "одного Китая".

Как сообщал Life.ru, отношения США и Китая сильно натянулись после несогласованного с Пекином визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Кремле выразили уверенность, что поездка политика носила исключительно провокационный характер. Аналогичное мнение озвучивал и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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Наталья Исакова
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