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Регион
25 мая, 10:05

"Потерпят неудачу": США уличили в попытках блокировать Китай, используя Тайвань

Посол КНР в Анкаре Шаобин: США хотят блокировать Китай, используя Тайвань

Соединённые Штаты хотят блокировать Китай, используя Тайвань, однако все их попытки обречены на провал. Соответствующее заявление сделал посол КНР в Турции Лю Шаобин. По его словам, на сегодняшний день ситуация в Тайваньском проливе "сложная".

"Существуют силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. Эти силы не признают консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем. Они не принимают консенсус "одного Китая". Опираясь на американскую мощь, Тайвань пытается добиться своей независимости. Америка также хочет блокировать Китай, используя Тайвань. Выхода нет, они потерпят неудачу", — приводит слова посла турецкая газета Aydınlık.

Дипломат призвал американцев прекратить помогать Тайваню вооружениями и начать соблюдать ранее достигнутые между Пекином и Вашингтоном договорённости.

Напомним, недавно Пекин провёл вокруг Тайваня военные учения. Как заявили представители китайского Министерства обороны, их цель — проверить настоящие боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования. Кроме того, учения стали ответом "сепаратистским действиям сил", которые ратуют за независимость Тайваня.

Китайская армия начала отработку "захвата власти" на Тайване
Китайская армия начала отработку "захвата власти" на Тайване
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Shutterstock / FOTODOM / YA023

Наталья Исакова
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