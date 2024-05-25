"Потерпят неудачу": США уличили в попытках блокировать Китай, используя Тайвань

Соединённые Штаты хотят блокировать Китай, используя Тайвань, однако все их попытки обречены на провал. Соответствующее заявление сделал посол КНР в Турции Лю Шаобин. По его словам, на сегодняшний день ситуация в Тайваньском проливе "сложная".

"Существуют силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня. Эти силы не признают консенсус, достигнутый ранее между материковым Китаем и Тайванем. Они не принимают консенсус "одного Китая". Опираясь на американскую мощь, Тайвань пытается добиться своей независимости. Америка также хочет блокировать Китай, используя Тайвань. Выхода нет, они потерпят неудачу", — приводит слова посла турецкая газета Aydınlık.

Дипломат призвал американцев прекратить помогать Тайваню вооружениями и начать соблюдать ранее достигнутые между Пекином и Вашингтоном договорённости.