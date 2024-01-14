Китай жёстко пригрозил США, желающим отправить новую делегацию на Тайвань
В Посольстве Китая высказались против посещения членами Конгресса США Тайваня
Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и Пекин категорически против посещения острова американской делегацией, как и против любых официальных контактов американских властей с Тайбэем. Так прокомментировал корреспонденту ТАСС намерение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань пресс-секретарь Посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"США должны добросовестно соблюдать принцип "одного Китая" и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике, взвешенно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить официальные контакты с Тайванем, перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о "независимости Тайваня" и воздерживаться от вмешательства в выборы на Тайване в любой форме", — сказал дипломат.
Напомним, делегация американских конгрессменов может посетить Тайвань в мае, когда пройдёт инаугурация нового лидера непризнанной островной республики — Лай Циндэ. По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, Вашингтон заинтересован в упрочении партнёрских отношений с Тайбэем.
Как сообщал Лайф, отношения Вашингтона и Пекина сильно осложнились после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Кремле выразили уверенность, что поездка политика носила исключительно провокационный характер. Такое же мнение озвучивал и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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