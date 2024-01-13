Конгресс США задумал повторить скандальную выходку Нэнси Пелоси с Тайванем

Делегация американских конгрессменов может посетить Тайвань в мае, когда пройдёт инаугурация нового лидера непризнанной островной республики Лай Циндэ. Такие планы анонсировал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

По словам политика, Вашингтон заинтересован в упрочении партнёрских отношений с Тайбэем. Также он выразил уверенность, что Соединённые Штаты и Тайвань будут и далее сообща продвигать "принципы свободы и безопасности для всего Индо-Тихоокеанского региона".