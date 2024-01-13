Конгресс США задумал повторить скандальную выходку Нэнси Пелоси с Тайванем
В Палате представителей США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань
Делегация американских конгрессменов может посетить Тайвань в мае, когда пройдёт инаугурация нового лидера непризнанной островной республики Лай Циндэ. Такие планы анонсировал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
По словам политика, Вашингтон заинтересован в упрочении партнёрских отношений с Тайбэем. Также он выразил уверенность, что Соединённые Штаты и Тайвань будут и далее сообща продвигать "принципы свободы и безопасности для всего Индо-Тихоокеанского региона".
"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я попрошу председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэе", — заключил Джонсон в письменном заявлении.
Как сообщал Лайф, отношения США и Китая сильно натянулись после несогласованного с Пекином визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Кремле выразили уверенность, что поездка политика носила исключительно провокационный характер. Аналогичное мнение озвучивал и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Напомним, выборы на Тайване состоялись 13 января. Большинство голосов досталось кандидату от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик заявил, что готов встать на защиту острова от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом для решения вопроса он намерен использовать переговоры.
ТАСС / AP/ Andy Kropa