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13 января, 18:35

Конгресс США задумал повторить скандальную выходку Нэнси Пелоси с Тайванем

В Палате представителей США анонсировали визит конгрессменов на Тайвань

Делегация американских конгрессменов может посетить Тайвань в мае, когда пройдёт инаугурация нового лидера непризнанной островной республики Лай Циндэ. Такие планы анонсировал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

По словам политика, Вашингтон заинтересован в упрочении партнёрских отношений с Тайбэем. Также он выразил уверенность, что Соединённые Штаты и Тайвань будут и далее сообща продвигать "принципы свободы и безопасности для всего Индо-Тихоокеанского региона".

"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я попрошу председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэе", — заключил Джонсон в письменном заявлении.

Как сообщал Лайф, отношения США и Китая сильно натянулись после несогласованного с Пекином визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В Кремле выразили уверенность, что поездка политика носила исключительно провокационный характер. Аналогичное мнение озвучивал и бывший американский лидер Дональд Трамп.

В Китае порадовались результатам выборов в Тайване
В Китае порадовались результатам выборов в Тайване

Напомним, выборы на Тайване состоялись 13 января. Большинство голосов досталось кандидату от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик заявил, что готов встать на защиту острова от "угроз и запугивания" со стороны материкового Китая. При этом для решения вопроса он намерен использовать переговоры.

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ТАСС / AP/ Andy Kropa

Илья Пушкарев
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