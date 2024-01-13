В Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации В Тайване проголосовали все три кандидата на должность главы администрации 13 января, 10:23 Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи перед голосованием на выборах. Обложка © ТАСС / AP / Louise Delmotte

В Тайване завершилось голосование на выборах главы администрации, все три кандидата посетили избирательные участки. Сейчас идёт подсчёт голосов. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Лидером гонки считается кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он проголосовал в городе Тайнань, где когда-то работал в должности мэра. Политик неоднократно говорил, что выступает за независимость острова от Китая. Циндэ поблагодарил избирателей и сказал, что тайваньская демократия демонстрирует жизнеспособность.

Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи приехал на участок в Тайбэе. Он известен тем, что поддерживает процесс налаживания отношений с Пекином. Третий кандидат — представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэю. Он тоже проголосовал в Тайбэе. По его убеждению, нужно сохранить статус-кво в контактах с Китаем, продолжая вести диалог по спорным вопросам.

Авторы Татьяна Миссуми