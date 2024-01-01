Тайвань после слов Си Цзиньпина о воссоединении заявил о необходимости "мира с достоинством"

Вектор Тайваня в отношениях с Пекином должен определяться волей жителей острова, при этом мир между государствами базируется на достоинстве. Такое мнение выразила президент Китайской Республики Цай Инвэнь. Примечательно, что об этом она заявила после новогодней речи председателя КНР Си Цзиньпина, в которой тот указал на историческую необходимость воссоединения с Тайванем.

"Народ Тайваня желает мира, однако мы желаем мира с достоинством", — отметила Цай Инвэнь, добавив, что оба государства должны нести ответственность за достижение таких отношений.

Она добавила, что КНР обязана уважать итоги предстоящих выборов на острове. Как уточняет Reuters, политик также заявила, что приоритетом для Тайваня является укрепление обороны, в том числе программы разработки подлодок.