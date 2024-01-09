В США подсчитали, во сколько миру обойдётся потенциальный конфликт на Тайване

Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться примерно на 10%, если начнётся полноценный военный конфликт вокруг Тайваня. Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg.

По оценкам специалистов, суммарный ущерб от такого развития событий обойдётся мировой экономике примерно в 10 триллионов долларов. По сравнению с этой суммой экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии CoViD-19 и мирового финансового кризиса покажутся незначительными.

Одной из главных причин таких масштабных последствий для экономики является то, что Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников: суммарная рыночная капитализация только крупнейших 20 клиентов тайваньской компании – производителя чипов TSMC составляет 7,4 триллиона долларов. Кроме того, Тайваньский пролив является одним из самых важных торговых путей мира.

По информации агентства, сокращение мирового ВВП будет более серьёзным в случае участия американской армии в конфликте. Эксперты предполагают, что ВВП острова сократится на 40%, а экономика США потеряет около 6,7%. Мировой ВВП уменьшится на 10,2%. Если же в Китае решат установить блокаду острова, его ВВП сократится на 12,2%, а мировая экономика потеряет 5%, уточнили в агентстве.