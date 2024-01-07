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7 января, 03:03

КНР свяжет руки США санкциями из-за поставок оружия Тайваню

МИД КНР: Китай введёт санкции против пяти американских компаний

Власти Китая введут ответные санкции против пяти американских компаний из-за того, что США поставляют вооружения тайваньской администрации. Также это связано с рестрикциями Штатов в адрес предприятий и частных лиц КНР, сообщает МИД Поднебесной.

"Соединённые Штаты откровенно нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР", — сообщается в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Рестрикции вводятся в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Санкции предусматривают заморозку активов (в том числе недвижимости) этих компаний на территории Китая. В свою очередь, организации и частные лица не смогут заключать с ними сделки и всячески сотрудничать.

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Ранее глава Объединённого штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли заявил, что США должны соблюдать осторожность в словах и поступках, а также уважать суверенитет Китая, права и интересы Пекина в Южно-Китайском море.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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