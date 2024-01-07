КНР свяжет руки США санкциями из-за поставок оружия Тайваню

Власти Китая введут ответные санкции против пяти американских компаний из-за того, что США поставляют вооружения тайваньской администрации. Также это связано с рестрикциями Штатов в адрес предприятий и частных лиц КНР, сообщает МИД Поднебесной.

"Соединённые Штаты откровенно нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР", — сообщается в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Рестрикции вводятся в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Санкции предусматривают заморозку активов (в том числе недвижимости) этих компаний на территории Китая. В свою очередь, организации и частные лица не смогут заключать с ними сделки и всячески сотрудничать.