Китайские военные призвали США к осторожности в поступках

Соединённые Штаты Америки должны соблюдать осторожность в словах и поступках, а также уважать суверенитет Китая, права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Объединённого штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли.

"Правильное понимание американской стороной Китая является ключом к развитию здоровых, стабильных, устойчивых отношений между военными КНР и США. Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания", — сказал генерал в ходе видеоконференции с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.