Китайские военные призвали США к осторожности в поступках
Начальник ЦВС КНР Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках и словах
Соединённые Штаты Америки должны соблюдать осторожность в словах и поступках, а также уважать суверенитет Китая, права и интересы Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщил глава Объединённого штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли.
"Правильное понимание американской стороной Китая является ключом к развитию здоровых, стабильных, устойчивых отношений между военными КНР и США. Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания", — сказал генерал в ходе видеоконференции с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.
По словам Лю Чжэньли, американские власти не должны вмешиваться в тайваньский вопрос, так как это является сугубо внутренним делом Китая.
Лайф ранее сообщал, что старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете нацбезопасности Белого дома Сара Беран заявила, что Соединённые Штаты всё ещё не поддерживают независимость острова, в том числе на фоне грядущих в непризнанном государстве выборов. Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа подчеркнул, что независимость Тайваня означает войну. Политолог Андрей Золотарёв считает, что победа прокитайской партии на ближайших выборах на Тайване может привести к антикитайскому "майдану".
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