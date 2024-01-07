Вода вместо топлива: В США раскрыли шокирующие масштабы военной коррупции в Китае

Обширная коррупция в военном сообществе КНР привела к серьёзному подрыву боеспособности армии Поднебесной, особенно её стратегического сектора. К такому выводу пришла американская разведка, выводы которой опубликовало агентство Bloomberg.

По данным США, китайский лидер Си Цзиньпин неспроста учинил чистку в оборонно-промышленном комплексе. Многие отвечающие за перевооружение ВС КНР лица не исполняли свои обязанности, поставив под сомнение способность Пекина вести войну. Ситуация дошла до того, что ракеты зачастую заправлялись водой вместо топлива, а пусковые шахты оснащались нерабочими крышками.

Вскрытие серьёзных нарушений в работе ОПК может оказать влияние на внешнеполитический курс Си Цзиньпина, считают в Bloomberg. Председатель КНР наверняка предпочтёт отказаться от каких-либо военных действий, пока боеспособность армии не будет восстановлена.